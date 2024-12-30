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В России утверждают об атаке на нефтепровод "Дружба" в Брянской области

Понедельник 30 декабря 2024 13:35
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В России утверждают об атаке на нефтепровод "Дружба" в Брянской области Иллюстративное фото: в России утверждают об атаке на нефтепровод "Дружба" в Брянской области (t.me/mchs_official)
Автор: Сергей Пышкин

В поселке Мамай Брянской области Российской Федерации (РФ) атакован нефтепровод "Дружба". В результате удара частично разрушено техническое здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Удар был нанесен в 04:30 (03:30 по киевскому времени), якобы, как утверждают россияне реактивной ракетой-дроном "Ад".

В России утверждают об атаке на нефтепровод &quot;Дружба&quot; в Брянской области

Фото: в России утверждают об атаке на нефтепровод "Дружба" в Брянской области (t.me/mash)

"Трубопровод не задело - в результате атаки частично разрушено техническое здание на территории. Люди не пострадали. Участок нефтепровода - последний пункт прокачки перед границей. Оттуда нефть, в частности, идет в Европу", - пишет Mash.

Атаки на НПЗ России

В течение последнего года Украина регулярно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России. Соответствующие действия направлены на ослабление военной инфраструктуры РФ и уменьшение ее способности поставлять топливо для военных нужд. В том же числе атаки на НПЗ влияют на внутренний рынок топлива страны-террориста.

Недавно в России также жаловались на атаку в Волгоградской области, где находится еще один НПЗ врага.

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