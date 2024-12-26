У Волгоградській області дрони атакували підприємство: там знаходиться НПЗ
Росіяни заявили, що у Волгоградській області дрони атакували підприємство. У тому районі знаходиться нафтопереробний завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".
Міноборони РФ заявило, що в ніч на 26 грудня протиповітряна оборона нібито збила три безпілотники у Волгоградській області.
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров стверджував, що уламки дрона упали на територію промислового підприємства у Котовському районі. За його словами, внаслідок атаки пожежі не було, а уламки не зачепили головні пункти виробництва.
Російський чиновник не уточняв, про яке саме підприємство йде мова.
Проте видання зазначає, що у Котовському районі Волгоградської області знаходиться територіальний виробничий підрозділ "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Завод займається виробництвом зрідженого газу та бензину.
Атаки на об'єкти в Росії
Нагадаємо, днями дрони СБУ атакували склад боєприпасів, який знаходився на полігоні "Кадамовський" поблизу населеного пункту Новочеркаськ Ростовської області.
За даними джерел РБК-Україна, армія РФ використовувала склад для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Своєю чергою полігон "Кадамовський" - це один з найбільших полігонів Росії.
Також росіяни заявили, що нещодавно безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі. Він знаходиться приблизно за 175 км від України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.