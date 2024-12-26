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У Волгоградській області дрони атакували підприємство: там знаходиться НПЗ

Волгоград, Четвер 26 грудня 2024 10:54
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У Волгоградській області дрони атакували підприємство: там знаходиться НПЗ Фото: у Волгоградській області дрони могли атакувати НПЗ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявили, що у Волгоградській області дрони атакували підприємство. У тому районі знаходиться нафтопереробний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Міноборони РФ заявило, що в ніч на 26 грудня протиповітряна оборона нібито збила три безпілотники у Волгоградській області.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров стверджував, що уламки дрона упали на територію промислового підприємства у Котовському районі. За його словами, внаслідок атаки пожежі не було, а уламки не зачепили головні пункти виробництва.

Російський чиновник не уточняв, про яке саме підприємство йде мова.

Проте видання зазначає, що у Котовському районі Волгоградської області знаходиться територіальний виробничий підрозділ "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Завод займається виробництвом зрідженого газу та бензину.

Атаки на об'єкти в Росії

Нагадаємо, днями дрони СБУ атакували склад боєприпасів, який знаходився на полігоні "Кадамовський" поблизу населеного пункту Новочеркаськ Ростовської області.

За даними джерел РБК-Україна, армія РФ використовувала склад для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Своєю чергою полігон "Кадамовський" - це один з найбільших полігонів Росії.

Також росіяни заявили, що нещодавно безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі. Він знаходиться приблизно за 175 км від України.

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