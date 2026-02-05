У Росії стрімко зникає молодь: розвідка дала шокуючий прогноз до 2040 року

До 2040 року Росія ризикує перетворитися на "суспільство літніх жінок" через стрімке старіння населення, гендерний дисбаланс та демографічні втрати від війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби зовнішньої розвідки України.
При цьому демографічна ситуація в РФ погіршується дуже стрімко. Так, частка населення віком до 35 років скоротилася з 55% у 1990 році до 40% у 2025-му, а після 2020 року темпи падіння прискорилися. Якщо така тенденція збережеться, то до 2040 року молодих людей в Росії буде лише близько 30%.
Особливу тривогу викликає різке скорочення чоловічого населення. Уже з 25-30 років чоловіки гинуть або емігрують, що призводить до переважання жінок у старших вікових групах. За прогнозами експертів, медіанним жителем Росії у 2040 році стане жінка 50-55 років.
Дефіцит молодих чоловіків не лише обмежить економічну активність, а й загрожує здатності країни підтримувати потужну армію та стабільну промисловість.
Крім того, соціальні структури змінюватимуться: збільшиться потреба у медичній та соціальній підтримці літніх, а уряду доведеться витрачати більше ресурсів на пенсії та охорону здоров’я.
Зазначимо, що війна в Україні ще більше прискорює демографічну кризу. Масові втрати серед чоловіків призовного та працездатного віку, зростання інвалідності та еміграція сформують з часом "порожню" вікову групу.
Так, війна в Україніи стала потужним прискорювачем таких процесів:
Масові втрати: тисячі чоловіків працездатного віку гинуть або отримують інвалідність.
Еміграція: найбільш освічена та молода частина населення залишила країну, рятуючись від мобілізації.
Демографічна "яма": нове покоління просто не встигає народжуватися, оскільки потенційні батьки або на фронті, або за кордоном.
Таким чином, війна не лише виснажує ресурси сьогодні, а й фактично стерилізує націю, позбавляючи її шансів на динамічний розвиток у наступні десятиліття. Наразі Росія впевнено прямує до статусу "глобального будинку престарілих" із агресивною ідеологією, але без фізичних сил для її реалізації.
Формування в Росії "суспільства літніх жінок" неминуче потягне за собою тектонічні зміни у внутрішній політиці РФ:
Соціальний консерватизм: старіюче та вразливе суспільство вимагатиме не інновацій, а "жорсткої стабільності" та консервації поточного стану.
Дефіцит робочих рук: економічне оновлення стане неможливим через брак молодих кадрів та інноваторів.
Звуження ринку: попит зміститься у бік медицини та соціального забезпечення, що посилить навантаження на бюджет, який і без того виснажений військовими витратами.
До цього представники ГУР МО оприлюднили перехоплення, де окупанти розповідали, що підтримують моральний стан піхоти на передовій за допомогою наркотиків.
Також українська розвідка оприлюднила чергове перехоплення, яке підтверджує критичний стан регіональних бюджетів у Росії. Російська економіка завершила 2025 рік із дуже слабкими результатами, що підтверджує глибоку кризу в країні.