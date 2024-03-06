Фото: у Росії стався вибух на ТЕЦ: багато постраждалих (росЗМІ)

У середу, 6 березня, в російській республіці Тива через надзвичайну подію на Шагонарській ТЕЦ постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Голава республіки Владислав Ховалиг зазначив, що наразі причини НП на Шагонарській ТЕЦ встановлюються. Загиблих немає, але відомо про 10 постраждалих. Їх госпіталізовано. На місці працюють оперативні служби, будівля оточена. "Створюємо оперативний штаб. Куди увійдуть керівництво МНС, МВС, Росгвардії, регіональних МОЗ, МінЖКГ, Мінпаливенерго, Служби ДО та НС. Мобілізуємо аварійні бригади для усунення наслідків", - додав він. Крім того, місцеві ЗМІ повідомили, що усі 4 котли на Шагонарській ТЕЦ не постраждали та перебувають у робочому стані. Наразі центральне опалення відключено через аварійно-відновлювальні роботи.