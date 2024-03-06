Фото: в России произошел взрыв на ТЭЦ: много пострадавших (росСМИ)

В среду, 6 марта, в российской республике Тива из-за чрезвычайного происшествия на Шагонарской ТЭЦ пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал .

Глава республики Владислав Ховалиг отметил, что в настоящее время причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ устанавливаются. Погибших нет, но известно о десяти пострадавших. Они госпитализированы. На месте работают оперативные службы, здание оцеплено. "Создаем оперативный штаб. Куда войдут руководство МЧС, МВД, Росгвардии, региональных Минздравов, МинЖКХ, Минтопэнерго, Службы ГО и ЧС. Мобилизуем аварийные бригады для устранения последствий", - добавил он. Кроме того, местные СМИ сообщили, что все 4 котла на Шагонарской ТЭЦ не пострадали и находятся в рабочем состоянии. В настоящее время центральное отопление отключено из-за аварийно-восстановительных работ.