В Росії стався новий землетрус: тепер у Дагестані

Землетрус стався близько 23:30. Поштовхи відчули жителі Махачкали, Дербента, Каспійська і Хасавюрта, вони також відчувалися у Чечні, Астрахані, П'ятигорську, Кисловодську, Актау та Азербайджані.

За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу розташовувався у Каспійському морі за 28 км на схід від міста Ізбербаш на глибині 10 км.

Мінімум тисяча жителів Махачкали вийшли на вулицю через побоювання повторних афтершоків, повідомляє Telegram-канал SHOT.

Інформація про руйнування і постраждалих на даний момент відсутня. Місцева влада та рятувальні служби проводять перевірку ситуації.