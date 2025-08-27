В России произошло новое землетрясение: теперь в Дагестане

Землетрясение произошло около 23:30. Толчки ощутили жители Махачкалы, Дербента, Каспийска и Хасавюрта, они также ощущались в Чечне, Астрахани, Пятигорске, Кисловодске, Актау и Азербайджане.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в Каспийском море в 28 км к востоку от города Избербаш на глубине 10 км.

Минимум тысяча жителей Махачкалы вышли на улицу из-за опасений повторных афтершоков, сообщает Telegram-канал SHOT.

Информация о разрушениях и пострадавших в данный момент отсутствует. Местные власти и спасательные службы проводят проверку ситуации.