На Камчатці стався потужний землетрус і почалося виверження вулкану
В суботу, 17 серпня, на півострові Камчатка стався землетрус магнітудою 7,2 бали, а опісля почалося виверження вулкану Шивелуч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За даними сейсмологічних служб, підземні поштовхи були зафіксовані за 80 км від міста Петропавловськ-Камчатський на глибині 51 кілометру. В деяких прибережних районах Росії було оголошено загрозу цунамі.
Поштовхи відчувалися на відстані 108 км від Петропавловська-Камчатського.
Незабаром в Усть-Камчатську почалося виверження вулкана Шивелуч, він викинув попіл на 9 кілометрів.
Вулкану присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки, тобто викиди попелу становлять серйозну загрозу для авіації.
Фото: російські ЗМІ
Потужні землетруси
13 серпня у Сирії стався землетрус магнітудою більше 5 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр був зафіксований біля міста Хама. Поштовхи відчувалися за 121 км від епіцентру в Алеппо.
В середині квітня стався потужний землетрус біля японської АЕС Іката в місті Ехіме.
На початку квітня на Тайвані біля міста Хуалянь стався потужний землетрус магнітудою понад 7 балів.
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