ua en ru
Нд, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Камчатці стався потужний землетрус і почалося виверження вулкану

Півострів Камчатка, Неділя 18 серпня 2024 01:51
UA EN RU
На Камчатці стався потужний землетрус і почалося виверження вулкану Фото: на Камчатці активізувався вулкан Шивелуч (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

В суботу, 17 серпня, на півострові Камчатка стався землетрус магнітудою 7,2 бали, а опісля почалося виверження вулкану Шивелуч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними сейсмологічних служб, підземні поштовхи були зафіксовані за 80 км від міста Петропавловськ-Камчатський на глибині 51 кілометру. В деяких прибережних районах Росії було оголошено загрозу цунамі.

Поштовхи відчувалися на відстані 108 км від Петропавловська-Камчатського.

Незабаром в Усть-Камчатську почалося виверження вулкана Шивелуч, він викинув попіл на 9 кілометрів.

Вулкану присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки, тобто викиди попелу становлять серйозну загрозу для авіації.

Фото: російські ЗМІ

Потужні землетруси

13 серпня у Сирії стався землетрус магнітудою більше 5 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр був зафіксований біля міста Хама. Поштовхи відчувалися за 121 км від епіцентру в Алеппо.

В середині квітня стався потужний землетрус біля японської АЕС Іката в місті Ехіме.

На початку квітня на Тайвані біля міста Хуалянь стався потужний землетрус магнітудою понад 7 балів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Камчатка
NEWS
Стефанчук: Рада дасть релігійним організаціям 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ
Стефанчук: Рада дасть релігійним організаціям 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку