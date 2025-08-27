ua en ru
В Росії стався новий землетрус: тепер у Дагестані

Середа 27 серпня 2025 00:50
В Росії стався новий землетрус: тепер у Дагестані Ілюстративне фото: у Каспійському морі стався потужний землетрус (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Каспійському морі стався потужний землетрус. Найпотужніші поштовхи відчули жителі Дагестану та сусідніх регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Землетрус стався близько 23:30. Поштовхи відчули жителі Махачкали, Дербента, Каспійська і Хасавюрта, вони також відчувалися у Чечні, Астрахані, П'ятигорську, Кисловодську, Актау та Азербайджані.

За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу розташовувався у Каспійському морі за 28 км на схід від міста Ізбербаш на глибині 10 км.

Мінімум тисяча жителів Махачкали вийшли на вулицю через побоювання повторних афтершоків, повідомляє Telegram-канал SHOT.

Інформація про руйнування і постраждалих на даний момент відсутня. Місцева влада та рятувальні служби проводять перевірку ситуації.

Найпотужніші землетруси у РФ та світі

Минулого тижня на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" було зафіксовано потужний землетрус у протоці Дрейка між Південною Америкою та Антарктидою. Магнітуда поштовхів становила 7 балів, його класифікували як руйнівний.

Попередній потужний землетрус стався у Росії 30 липня на Камчатському півострові. Сила поштовхів сягала 8 балів, це був найпотужніший землетрус у регіоні з 1952 року.

17 серпня 2024 року на Камчатці було зафіксовано поштовхи магнітудою 7,2 бали, а опісля почалося виверження вулкану Шивелуч, який викинув попіл на 8 кілометрів.

