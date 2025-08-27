В Росії стався новий землетрус: тепер у Дагестані
У Каспійському морі стався потужний землетрус. Найпотужніші поштовхи відчули жителі Дагестану та сусідніх регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.
Землетрус стався близько 23:30. Поштовхи відчули жителі Махачкали, Дербента, Каспійська і Хасавюрта, вони також відчувалися у Чечні, Астрахані, П'ятигорську, Кисловодську, Актау та Азербайджані.
За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу розташовувався у Каспійському морі за 28 км на схід від міста Ізбербаш на глибині 10 км.
Мінімум тисяча жителів Махачкали вийшли на вулицю через побоювання повторних афтершоків, повідомляє Telegram-канал SHOT.
Інформація про руйнування і постраждалих на даний момент відсутня. Місцева влада та рятувальні служби проводять перевірку ситуації.
Найпотужніші землетруси у РФ та світі
Минулого тижня на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" було зафіксовано потужний землетрус у протоці Дрейка між Південною Америкою та Антарктидою. Магнітуда поштовхів становила 7 балів, його класифікували як руйнівний.
Попередній потужний землетрус стався у Росії 30 липня на Камчатському півострові. Сила поштовхів сягала 8 балів, це був найпотужніший землетрус у регіоні з 1952 року.
17 серпня 2024 року на Камчатці було зафіксовано поштовхи магнітудою 7,2 бали, а опісля почалося виверження вулкану Шивелуч, який викинув попіл на 8 кілометрів.