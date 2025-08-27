ua en ru
В России произошло новое землетрясение: теперь в Дагестане

Среда 27 августа 2025 00:50
В России произошло новое землетрясение: теперь в Дагестане Иллюстративное фото: в Каспийском море произошло мощное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Каспийском море произошло мощное землетрясение. Самые сильные толчки ощутили жители Дагестана и соседних регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Землетрясение произошло около 23:30. Толчки ощутили жители Махачкалы, Дербента, Каспийска и Хасавюрта, они также ощущались в Чечне, Астрахани, Пятигорске, Кисловодске, Актау и Азербайджане.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в Каспийском море в 28 км к востоку от города Избербаш на глубине 10 км.

Минимум тысяча жителей Махачкалы вышли на улицу из-за опасений повторных афтершоков, сообщает Telegram-канал SHOT.

Информация о разрушениях и пострадавших в данный момент отсутствует. Местные власти и спасательные службы проводят проверку ситуации.

Самые мощные землетрясения в РФ и мире

На прошлой неделе на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" было зафиксировано мощное землетрясение в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Магнитуда толчков составила 7 баллов, его классифицировали как разрушительное.

Предыдущее мощное землетрясение произошло в России 30 июля на Камчатском полуострове. Сила толчков достигала 8 баллов, это было самое мощное землетрясение в регионе с 1952 года.

17 августа 2024 года на Камчатке были зафиксированы толчки магнитудой 7,2 балла, а после началось извержение вулкана Шивелуч, который выбросил пепел на 8 километров.

