У Росії стався масовий збій у роботі цифрових сервісів

Зокрема, вранці 11 березня користувачі транспортних карток "Трійка" (використовується для оплати проїзду в громадському транспорті Москви, Московської області та загалом у 38 регіонах РФ) почали повідомляти про масовий збій у роботі системи. Вони не змогли її поповнити, а також отримати квитки.

Про збій повідомляє і сам додаток "Трійка. Поповнення та перевірка" для смартфонів. Сьогодні вранці пасажири отримали повідомлення про аварію сервера.

Також збій стався у роботі Казанського метрополітену (система ліній метрополітену в Казані - Росія, Татарстан). На станції оплата проходила через ручні валідатори та каси метро.

Крім того, не працює офіційний додаток для пошуку та оплати місця паркування в Москві.

Фото: в Росії масовий збій у роботі цифрових сервісів (скріншот)

Масові збої у роботі сервісів в РФ

Нагадаємо, раніше у РФ стався збій у роботі найбільшого інтернет-порталу Mail.ru. Як стало відомо, це була операція ГУР МО. Тоді частина користувачів сервісу втратила доступ до своїх облікових записів.

Крім того, у грудні 2023 року українські хакери зупинили роботу однієї з найбільших ERP-систем 1С-Рарус. Її використовують для бухгалтерських послуг.

Також ми писали, що хакери Головного управління розвідки (ГУР) влаштували масштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони Росії. Вони отримали доступ до низки даних та документів, в тому числі і секретних.

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