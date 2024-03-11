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В России произошел массовый сбой в работе цифровых сервисов

Фото: в России произошел массовый сбой в работе цифровых сервисов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские пользователи жалуются на массовые сбои в работе популярных цифровых сервисов. В частности, перебои зафиксированы как в самой Москве, так и в других регионах РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, утром 11 марта пользователи транспортных карт "Тройка" (используется для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы, Московской области и в 38 регионах РФ) начали сообщать о массовом сбое в работе системы. Они не смогли ее пополнить, а также получить билеты.

О сбое сообщает и само приложение "Тройка. Пополнение и проверка" для смартфонов. Сегодня утром пассажиры получили уведомление об аварии сервера.

Также сбой произошел в работе Казанского метрополитена (система линий метрополитена в Казани - Россия, Татарстан). На станции оплата проходила через ручные валидаторы и кассы метро.

Кроме того, не работает официальное приложение для поиска и оплаты парковки в Москве.

 

Фото: в России массовый сбой в работе цифровых сервисов (скриншот)

Массовые сбои в работе сервисов в РФ

Напомним, ранее в РФ произошел сбой в работе крупнейшего интернет-портала Mail.ru. Как стало известно, это была операция ГУР МО. Тогда часть пользователей сервиса потеряла доступ к своим аккаунтам.

Кроме того, в декабре 2023 года украинские хакеры остановили работу одной из крупнейших ERP-систем 1С-Рарус. Ее используют для бухгалтерских услуг.

Также мы писали, что хакеры Главного управления разведки (ГУР) устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России. Они получили доступ к ряду данных и документов, в том числе и секретным.

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