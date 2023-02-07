В Росії стався "хлопок" газу в житловому будинку, є загиблі

В Тульській області Російської Федерації стався "хлопок" газу в житловому будинку. Наразі відомо про п'ятьох загиблих.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".
Зазначається, що врятувати вдалось сімох цивільних, ще четверо залишаються під завалами.
Раніше повідомлялось про чотирьох загиблих, однак, згідно з оновленими даними в екстрених службах, жертвами вибуху стали п'ятеро осіб. Мешканців будинку було евакуйовано.
Внаслідок вибуху, як повідомляють в МЧС, сталося обвалення з п'ятого по другий поверх будинку.
"Несправність газового обладнання стала причиною вибуху в житловому п'ятиповерховому будинку в Тульській області, заявили в екстрених службах", - пише видання.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Нижньогородській області у місті Кстово сталась пожежа на нафтопереробному заводі.
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