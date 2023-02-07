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В Росії стався "хлопок" газу в житловому будинку, є загиблі

Фото: в Росії стався "хлопок" газу в житловому будинку, є загиблі (twitter.com/mediazzzona)
Автор: Сергій Пишкін

В Тульській області Російської Федерації стався "хлопок" газу в житловому будинку. Наразі відомо про п'ятьох загиблих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

Зазначається, що врятувати вдалось сімох цивільних, ще четверо залишаються під завалами.

Раніше повідомлялось про чотирьох загиблих, однак, згідно з оновленими даними в екстрених службах, жертвами вибуху стали п'ятеро осіб. Мешканців будинку було евакуйовано.

Внаслідок вибуху, як повідомляють в МЧС, сталося обвалення з п'ятого по другий поверх будинку.

"Несправність газового обладнання стала причиною вибуху в житловому п'ятиповерховому будинку в Тульській області, заявили в екстрених службах", - пише видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Нижньогородській області у місті Кстово сталась пожежа на нафтопереробному заводі.

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Російська Федерація