В Росії стався "хлопок" газу в житловому будинку, є загиблі

Зазначається, що врятувати вдалось сімох цивільних, ще четверо залишаються під завалами.

Раніше повідомлялось про чотирьох загиблих, однак, згідно з оновленими даними в екстрених службах, жертвами вибуху стали п'ятеро осіб. Мешканців будинку було евакуйовано.

Внаслідок вибуху, як повідомляють в МЧС, сталося обвалення з п'ятого по другий поверх будинку.

"Несправність газового обладнання стала причиною вибуху в житловому п'ятиповерховому будинку в Тульській області, заявили в екстрених службах", - пише видання.