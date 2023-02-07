RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России произошел "хлопок" газа в жилом доме, есть погибшие

Фото: в России произошел "хлопок" газа в жилом доме, есть погибшие (twitter.com/mediazzzona)
Автор: Сергей Пышкин

В Тульской области Российской Федерации произошел "хлопок" газа в жилом доме. Пока известно о пяти погибших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Отмечается, что спасти удалось семь гражданских, еще четверо остаются под завалами.

Ранее сообщалось о четырех погибших, однако, согласно обновленным данным в экстренных службах, жертвами взрыва стали пять человек. Жители дома были эвакуированы.

В результате взрыва, как сообщают в МЧС, произошло обрушение с пятого по второй этаж дома.

"Неисправность газового оборудования послужила причиной взрыва в жилом пятиэтажном доме в Тульской области, заявили в экстренных службах", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Нижегородской области в городе Кстово произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация