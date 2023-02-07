ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Нижньогородській області вдруге з початку війни сталась пожежа на нафтобазі

Новость на русском →
Вівторок 07 лютого 2023 11:29
В Нижньогородській області вдруге з початку війни сталась пожежа на нафтобазі Фото: в Нижньогородській області вдруге з початку війни сталась пожежа на нафтобазі (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Нижньогородській області Росії у місті Кстово сталась пожежа на нафтопереробному заводі. Наразі всі обставини з'ясовуються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Зазначається, що прокуратура області вже організувала перевірку за фактом загоряння на промисловому підприємстві. До місця подій виїхали працівники Кстовської міської прокуратури.

Додамо, що пожежа на нафтобазі Кстово сталась також й 22 березня 2022 року.Тоді ж площа загоряння становила 500 квадратних метрів, горіли сім цистерн із дизельним паливом.

Нагадаємо РБК-Україна писало про те, що у місті Борисовка Бєлгородської області, у ніч на 4 лютого сталася масштабна пожежа на нафтобазі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії