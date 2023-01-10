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У Росії сталися дві НП з літаками

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Вівторок 10 січня 2023 08:04
У Росії сталися дві НП з літаками Фотоілюстрація: у Росії сталися дві НП з літаками (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Одразу дві надзвичайні події сталися в аеропортах Росії у вівторок, 10 січня. Під час посадки в Хабаровську у літака лопнуло шасі, а в Норильську лайнер викотився за межі злітної смуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Хабаровських авіаліній" та сайт регіональної прокуратури.

У Хабаровську приватний літак "Цессна-208" отримав пошкодження при посадці в аеропорту. Постраждалих немає.

Наразі аеропорт закритий.

У Норильську літак авіакомпанії "Норд Стар", що вилітав до Москви, викотився за межі злітно-посадкової смуги. На борту були 116 пасажирів та шість членів.

Інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, у понеділок, 9 січня, у Ненецькому автономному окрузі Росії через зледеніння впав літак Ан-2, на борту якого перебувало 12 осіб.

У жовтні в російському Іркутську літак упав на двоповерховий будинок, обидва пілоти загинули.

Раніше на житловий будинок у Єйську впав російський літак. Внаслідок авіакатастрофи загинули 15 осіб.

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