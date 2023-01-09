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У Росії впав літак із 12 людьми: є загиблі

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Росія, Понеділок 09 січня 2023 15:57
У Росії впав літак із 12 людьми: є загиблі Ілюстративне фото: у Росії впав літак із 12 людьми (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Ненецькому автономному окрузі Росії через обледеніння впав літак Ан-2, на борту якого було 12 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

На борту літака знаходилися 12 осіб - 2 члени екіпажу та 10 пасажирів. На місце слідує наземне угруповання на снігоходах, а також на гелікоптері.

В екстрених службах повідомили, що літак прямував з Учкара до Нарімана. Ан-2 здійснив жорстку посадку в НАО. За попередніми даними, загинули двоє людей. Обставини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, у жовтні в російському Іркутську літак упав на двоповерховий будинок, обидва пілоти загинули.

Раніше на житловий будинок у Єйську впав російський літак. Внаслідок авіакатастрофи загинули 15 людей.

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