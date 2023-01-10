В России произошло два ЧП с самолетами

Сразу два чрезвычайных происшествия произошли в аэропортах России во вторник, 10 января. При посадке в Хабаровске у самолета лопнуло шасси, а в Норильске лайнер выкатился за пределы взлетной полосы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Хабаровских авиалиний" и сайт региональной прокуратуры.

В Хабаровске частный самолет "Цессна-208" получил повреждение при посадке в аэропорту. Пострадавших нет.

Сейчас аэропорт закрыт.

В Норильске, самолет авиакомпании "Норд Стар", вылетавший в Москву, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту были 116 пассажиров и шесть членов.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, в понедельник, 9 января, в Ненецком автономном округе России из-за обледенения упал самолет Ан-2, на борту которого находилось 12 человек.

В октябре в российском Иркутске самолет упал на двухэтажный дом, оба пилота погибли.

Ранее на жилой дом в Ейске упал российский самолет. В результате авиакатастрофы погибли 15 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.