У Росії скаржаться на атаку БПЛА, знову прилетіло в нафтобазу

Повідомляється, що дрон спробував атакувати промислове підприємство в місті Людиново. За словами очевидців, уламки впали на територію заводу і зараз там гасять пожежу.

За даними пабліка SHOT, близько 21:00 (за київським часом) над містом було чутно кілька вибухів, після чого в районі місцевої нафтобази почалася пожежа.

Як повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша, внаслідок атаки БПЛА є загоряння на території промислового підприємства.

"На місці працює оперативна група. І співробітники рятувальних служб. За попередньою інформацією постраждалих немає", - додав він.

Зазначимо, Людиново розташоване майже за 180 км від кордону з Україною.

Фото: Людиново розташоване трохи далі від Брянська (google.com/maps)

У Людиновому розташовано кілька заводів, зокрема агрегатний, чавуноливарний і тепловозобудівний. Минулого року у квітні і травні дрони там атакували нафтобазу "Калуганефтепродукт". Джерела РБК-Україна повідомляли, що це були операції ГУР.