У Росії скаржаться на атаку БПЛА, знову прилетіло в нафтобазу

Невідомі дрони ввечері 17 січня атакували нафтобазу в Російській Федерації. Цього разу на території Калузької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-пабліки.
Повідомляється, що дрон спробував атакувати промислове підприємство в місті Людиново. За словами очевидців, уламки впали на територію заводу і зараз там гасять пожежу.
За даними пабліка SHOT, близько 21:00 (за київським часом) над містом було чутно кілька вибухів, після чого в районі місцевої нафтобази почалася пожежа.
Як повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша, внаслідок атаки БПЛА є загоряння на території промислового підприємства.
"На місці працює оперативна група. І співробітники рятувальних служб. За попередньою інформацією постраждалих немає", - додав він.
Зазначимо, Людиново розташоване майже за 180 км від кордону з Україною.
Фото: Людиново розташоване трохи далі від Брянська (google.com/maps)
У Людиновому розташовано кілька заводів, зокрема агрегатний, чавуноливарний і тепловозобудівний. Минулого року у квітні і травні дрони там атакували нафтобазу "Калуганефтепродукт". Джерела РБК-Україна повідомляли, що це були операції ГУР.
Нагадаємо, в ніч на 14 січня відбувся масштабний наліт безпілотників на об'єкти одразу в кількох регіонах Російської Федерації. Повідомлялося про вибухи в Брянській, Саратовській, Тульській областях і в Казані.
Пізніше стало відомо, що Україна завдала наймасованішого удару по Російській Федерації з початку повномасштабної війни. У результаті було уражено кілька заводів, бази ППО, склади боєприпасів та інші об'єкти.
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