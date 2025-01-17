RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В России жалуются на атаку БПЛА, снова прилетело в нефтебазу

Фото: в России снова тушат пожар после атаки дронов (иллюстративное фото t.me/mchs_official)
Автор: Данила Крамаренко

Неизвестные дроны вечером 17 января атаковали нефтебазу в Российской Федерации. На этот раз на территории Калужской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-паблики.

Сообщается, что дрон попытался атаковать промышленное предприятие в городе Людиново. По словам очевидцев, обломки упали на территорию завода и сейчас там тушат пожар.

По данным паблика SHOT, около 21:00 (по киевскому времени) над городом было слышно несколько взрывов, после чего в районе местной нефтебазы начался пожар.

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, в результате атаки БПЛА есть возгорание на территории промышленного предприятия.

"На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб. По предварительной информации пострадавших нет", - добавил он.

Отметим, Людиново находится почти в 180 км от границы с Украиной.

Фото: Людиново находится чуть дальше Брянска (google.com/maps)

В Людиново находятся несколько заводов, в том числе агрегатный, чугунолитейный и тепловозостроительный. В прошлом году в апреле и мая дроны там атаковали нефтебазу "Калуганефтепродукт". Источники РБК-Украина сообщали, что это были операции ГУР.

 

Напомним, в ночь на 14 января состоялся масштабный налет беспилотников на объекты сразу в нескольких регионах Российской Федерации. Сообщалось о взрывах в Брянской, Саратовской, Тульской областях и в Казани.

Позже стало известно, что Украина нанесла самый массированный удар по Российской Федерации с начала полномасштабной войны. В результате были поражены несколько заводов, базы ПВО, склады боеприпасов и другие объекты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАтака дронов