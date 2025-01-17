В России жалуются на атаку БПЛА, снова прилетело в нефтебазу

Неизвестные дроны вечером 17 января атаковали нефтебазу в Российской Федерации. На этот раз на территории Калужской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-паблики.
Сообщается, что дрон попытался атаковать промышленное предприятие в городе Людиново. По словам очевидцев, обломки упали на территорию завода и сейчас там тушат пожар.
По данным паблика SHOT, около 21:00 (по киевскому времени) над городом было слышно несколько взрывов, после чего в районе местной нефтебазы начался пожар.
Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, в результате атаки БПЛА есть возгорание на территории промышленного предприятия.
"На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб. По предварительной информации пострадавших нет", - добавил он.
Отметим, Людиново находится почти в 180 км от границы с Украиной.
Фото: Людиново находится чуть дальше Брянска (google.com/maps)
В Людиново находятся несколько заводов, в том числе агрегатный, чугунолитейный и тепловозостроительный. В прошлом году в апреле и мая дроны там атаковали нефтебазу "Калуганефтепродукт". Источники РБК-Украина сообщали, что это были операции ГУР.
Напомним, в ночь на 14 января состоялся масштабный налет беспилотников на объекты сразу в нескольких регионах Российской Федерации. Сообщалось о взрывах в Брянской, Саратовской, Тульской областях и в Казани.
Позже стало известно, что Украина нанесла самый массированный удар по Российской Федерации с начала полномасштабной войны. В результате были поражены несколько заводов, базы ПВО, склады боеприпасов и другие объекты.
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