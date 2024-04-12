У Росії скаржаться на атаку безпілотників у Ростовській області

За словами російського чиновника, системи ППО працювали біля Новошахтинська. У цьому районі перед тим оголошували про загрозу "атаки БПЛА".

"У районі Новошахтинська силами протиповітряної оборони відбивається атака БПЛА. Наслідки на землі уточнюються", - йдеться в його публікації.

Пізніше губернатор заявив, що нібито були знищені чотири дрони.

"О 03:10 (за місцевим часом, - ред.) у Новошахтинську оголошено відбій атаки БПЛА. Силами ППО знищено 4 безпілотники", - сказав він.

Також Голубєв розповів, що попередньо внаслідок події постраждалих та пошкодження об'єктів "не зафіксовано".

"Інформація уточнюється", - додав він.

Атаки дронів на території РФ

Раніше повідомлялося, що останнім часом у Росії під атакою все частіше перебувають нафтопереробні заводи та інші об'єкти. Туди прилітають безпілотники.

Удари стають дедалі більш далекобійними. Зокрема, 2 квітня, за інформацією джерел РБК-Україна, українські безпілотники вперше атакували підприємства в Республіці Татарстан у РФ.

Дрони вдарили по заводу, де збирають російські дрони-камікадзе "Шахед". Росіяни скаржилися на поранених. Також цього ж дня дрони атакували нафтопереробний завод у Татарстані.

Нещодавно також повідомлялось, що 5 квітня безпілотники нібито атакували Брянський хімічний завод, який виготовляє вибухівку. А 9 квітня стало відомо, що вночі безпілотники нібито атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області.

Додамо, що вночі 11 квітня заявляли про "падіння дрона" у Липецькій області. Місцевий губернатор також розповів про пожежу у недобудованій лікарні внаслідок інциденту. Пізніше вдень у Курській області заявили про атаку безпілотників на гірничо-збагачувальний комбінат.