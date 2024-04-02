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Не тільки завод із "Шахедами". Україна вдарила по НПЗ у Татарстані, - джерело

Татарстан, Вівторок 02 квітня 2024 09:45
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Не тільки завод із "Шахедами". Україна вдарила по НПЗ у Татарстані, - джерело Фото: Україна вдарила дронами по НПЗ у Татарстані (росЗМІ)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Татарстані. Це неподалік від місця, де під удар потрапив і завод зі збірки "Шахедів".

Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах.

Як зазначило джерело, це були спільні дії українських Сил безпеки та оборони.

Тим часом росЗМІ пишуть, що йдеться про НПЗ "Танеко" в Нижньокамську. За попередніми даними, дрон влучив по одній з установок. Спалахнула пожежа.

Не тільки завод із &quot;Шахедами&quot;. Україна вдарила по НПЗ у Татарстані, - джерело

Фото: на НПЗ у Нижньокамську сталася пожежа після атаки (росЗМІ)

Що відомо про цей НПЗ

Нафтопереробний завод "Танеко" (Татарстанський Нафтопереробний Комплекс) компанії "Татнафта", розташований у Нижньокамську в Татарстані. Його було засновано у 2005 році. Це перший НПЗ, збудований з нуля у пострадянській Росії. У 2022 році він піднявся до п'ятого місця в рейтингу найбільших нафтопереробних заводів країни з обсягом переробки 16,2 мільйона тонн нафти на рік.

Атака дронів по підприємствах у Татарстані

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня українські безпілотники вперше атакували підприємства у Республіці Татарстан у РФ. Вибухи лунали в особливій економічній зоні "Алабуга", де розташовані промислово-виробничі підприємства та знаходяться за понад 1000 кілометрів від кордону з Україною.

Місцева влада Татарстану вже підтвердила атаку. Так званий очільник республіки Рустам Мініханів заявив, що на підприємствах в містах Єлабуга та Нижньокамськ було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів.

Як розповіло РБК-Україна джерело в спецслужбах, ціллю атаки зокрема став завод зі збірки "Шахедів". Це була операція ГУР. Крім того, росЗМІ пишуть, що дрони влучили й у гуртожиток, де жили працівники цього підприємства. Відомо про постраждалих.

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НПЗ Татарстан Атака дронів
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