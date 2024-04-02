Не тільки завод із "Шахедами". Україна вдарила по НПЗ у Татарстані, - джерело

Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Татарстані. Це неподалік від місця, де під удар потрапив і завод зі збірки "Шахедів".

Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах.

Як зазначило джерело, це були спільні дії українських Сил безпеки та оборони.

Тим часом росЗМІ пишуть, що йдеться про НПЗ "Танеко" в Нижньокамську. За попередніми даними, дрон влучив по одній з установок. Спалахнула пожежа.

Фото: на НПЗ у Нижньокамську сталася пожежа після атаки (росЗМІ)

Що відомо про цей НПЗ

Нафтопереробний завод "Танеко" (Татарстанський Нафтопереробний Комплекс) компанії "Татнафта", розташований у Нижньокамську в Татарстані. Його було засновано у 2005 році. Це перший НПЗ, збудований з нуля у пострадянській Росії. У 2022 році він піднявся до п'ятого місця в рейтингу найбільших нафтопереробних заводів країни з обсягом переробки 16,2 мільйона тонн нафти на рік.

Атака дронів по підприємствах у Татарстані