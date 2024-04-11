У Росії скаржаться на "атаку дрона" та пожежу у Липецькій області
У Липецькій області (Російська Федерація) у ніч проти 11 квітня оголошували про загрозу атаки безпілотників у регіоні, а також нібито про падіння якогось дрона та пожежу у недобудованій лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Липецької області Ігоря Артамонова.
За словами російського чиновника, інцидент стався цієї ночі в селі Доброе (Добровський округ). Він стверджує, що відбулося падіння БПЛА на будівлю недобудованої центральної районної лікарні, зокрема на терапевтичний корпус.
Внаслідок цього був спалах на площі 4 "квадратів", і вогонь вже загасили.
"Пошкоджено зовнішнє оздоблення будівлі та вікна. Жертв та постраждалих немає", - розповідає губернатор.
Він додав, що на місці перебувають оперативні служби. Крім того, написав чиновник, у регіоні зберігається "жовтий рівень загрози".
Також він оприлюднив фото з місця.
Губернатор Липецької області розповів про падіння дрона та пожежу у недобудованій будівлі лікарні вночі 11 квітня (фото: t.me/igor_artamonov48)
Атаки дронів на території РФ
Нагадаємо, останнім часом у Росії під атакою все частіше перебувають нафтопереробні заводи та інші об'єкти. Туди прилітають безпілотники.
Удари стають дедалі більш далекобійними. Зокрема, 2 квітня, за інформацією джерел РБК-Україна, українські безпілотники вперше атакували підприємства в Республіці Татарстан у РФ.
Дрони вдарили по заводу, де збирають російські дрони-камікадзе "Шахед". Росіяни скаржилися на поранених. Також цього ж дня дрони атакували нафтопереробний завод у Татарстані.
Нещодавно також повідомлялось, що 5 квітня безпілотники нібито атакували Брянський хімічний завод, який виготовляє вибухівку. А 9 квітня стало відомо, що вночі безпілотники нібито атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області.
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