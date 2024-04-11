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У Курській області заявили про атаку на гірничо-збагачувальний комбінат

Залізногірськ, Четвер 11 квітня 2024 10:03
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У Курській області заявили про атаку на гірничо-збагачувальний комбінат Фото: у Курській області міг бути атакований гірничо-збагачувальний комбінат (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявили, що у Курській області нібито був атакований Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат. У мережі публікують відео інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та губернатора Курської області Романа Старовойта у Telegram.

Росіяни пишуть у мережі, що в ніч 11 квітня зазнав атаки безпілотників Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Залізногірську.

Міністерство оборони РФ заявило нібито про знищення 12 безпілотників над шістьма регіонами Росії. У Шойгу стверджують, що над Курською та Тамбовською областями ліквідували по три дрони, над Бєлгородською областю та Мордовією - по два, ще по одному - над Брянською та Липецькою областями.

Губернатор Курської області теж запевняє, що було збито три безпілотники, але про атаку на ГЗК не згадує.

Варто зазначити, що на початку березня на Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінаті сталася пожежа. Росіяни звинуватили Україну в атаці.

Атаки на НПЗ в Росії

Як раніше зазначали в українських спецслужбах, Україна за останній час завдала ударів по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників.

Британська розвідка заявила, що недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів. При цьому, на думку Міноборони Британії, Росія навряд чи зможе захистити всі НПЗ від українських атак.

При цьому у США закликають Україну не бити по російських нафтопереробних заводах. Так, у Пентагоні назвали російські НПЗ "цивільними цілями".

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