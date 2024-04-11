У Курській області заявили про атаку на гірничо-збагачувальний комбінат

Росіяни заявили, що у Курській області нібито був атакований Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат. У мережі публікують відео інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канал и та губернатора Курської області Романа Старовойта у Telegram.

Росіяни пишуть у мережі, що в ніч 11 квітня зазнав атаки безпілотників Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Залізногірську.

Міністерство оборони РФ заявило нібито про знищення 12 безпілотників над шістьма регіонами Росії. У Шойгу стверджують, що над Курською та Тамбовською областями ліквідували по три дрони, над Бєлгородською областю та Мордовією - по два, ще по одному - над Брянською та Липецькою областями.

Губернатор Курської області теж запевняє, що було збито три безпілотники, але про атаку на ГЗК не згадує.

Варто зазначити, що на початку березня на Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінаті сталася пожежа. Росіяни звинуватили Україну в атаці.