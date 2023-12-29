В Росії скаржаться на атаку на Бєлгородську область, є загиблий та постраждалий

За словами російського чиновника, над Бєлгородом та районом спрацювала система ППО та було "збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста".

"Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, є один загиблий та один потерпілий", - написав він та додав, що інформація уточнюється.

Між тим росЗМІ та місцеві ТГ-канали повідомляють про падіння уламків на авто різні споруди, зокрема в Бєлгороді. Також озвучується припущення про ведення обстрілу з реактивних систем залпового вогню.

Пізніше у Міністерстві оборони РФ заявили, що засоби ППО нібито знищили 13 снарядів РСЗВ над Бєлгородською областю.

Вину за цей обстріл відомство країни-агресора традиційно покладає на Україну.

"Місцеві жителі нарахували 24 вибухи у небі. На місцях працюють оперативні служби", - йдеться в публікації Mash.

Між тим мережею ширяться кадри з вибухами в небі та результатами "прильотів".

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