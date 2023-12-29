RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России жалуются на атаку на Белгородскую область, есть погибший и пострадавший

Фото: в российской Белгородской области раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Белгороде и области (РФ) поздно вечером 29 декабря прогремели взрывы, в регионе работали системы противовоздушной обороны. Представители власти заявили о погибшем и пострадавшем, а также о сбитых целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и местные пабліки.

По словам российского чиновника, над Белгородом и районом сработала система ПВО и было "сбито несколько воздушных целей на подлете в город".

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли. По предварительным данным, один погибший и один пострадавший", - написал он и добавил, что информация уточняется.

Между тем, росСМИ и местные ТГ-каналы сообщают о падении обломков на авто и различные сооружения, в частности в Белгороде. Также озвучивается предположение об обстреле из реактивных систем залпового огня.

Позже в Министерстве обороны РФ заявили, что средства ПВО якобы уничтожили "13 реактивных снарядов" РСЗО над Белгородской областью.

Вину за этот обстрел ведомство страны-агрессора традиционно возлагает на Украину.

"Местные жители насчитали 24 взрыва в небе. На местах работают оперативные службы", - говорится в публикации Mash.

Между тем сетью ходят кадры со взрывами в небе, результатами "прилетов" и обломками снарядов.

 

Взрывы в России

Напомним, что Белгородская область РФ расположена у границы с Украиной и граничит с Харьковской, Сумской и Луганской областями. Россияне часто жалуются на атаки в своих приграничных областях. Так, например, ранее россияне заявили о новой якобы "атаке дронов" в Белгородской области 27 декабря, в результате чего погибли солдаты.

Перед этим, 19 декабря, губернатор Брянской области заявил о трех атаках дронов за утро и обвинил Украину. Местные жители в соцсетях публиковали видео, на которых слышны взрывы. Чиновники утверждают, что дроны сбили, а пострадавших не было.

Также сообщалось, что 22 декабря россияне придумали новую "атаку" на нефтехранилище в Брянской области. РосСМИ утверждали, что беспилотники пытались атаковать резервуары с топливом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухиБелгородская областьПВО