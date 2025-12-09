В Росії розбився військовий транспортний літак Ан-22 "Антей"

У Івановській області Росії розбився військовий транспортний літак Ан-22 "Антей", на борту якого перебувало сім членів екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РЕН ТВ .

Повідомляється, що у Івановській області впав літак Ан-22. За інформацією каналу, на борту було сім членів екіпажу. Дані про катастрофу підтверджує ТАСС із посиланням на оперативні служби.

Зазначається, що аварія трапилась у Фурманівському районі області. За даними кількох росЗМІ, транспортний літак належав Міноборони РФ.

Падіння Ан-22 в Іванівській області сталося в районі Уводського водосховища, фрагменти літака знайдені на воді. Відомо, що "Антей" робив плановий обліт після ремонту.

Що кажуть в Міноборони РФ

У Міністерстві оборони РФ підтвердили падіння транспортного літака Ан-22.

"Сьогодні під час обльоту після проведеного ремонту зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ан-22. Літак упав у безлюдному районі", - йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Також зазначається, що пошуково-рятувальна команда вилетіла до місця падіння літака задля встановлення долі екіпажу. Для встановлення всіх обставин аварії літака до місця аварії також вилітає комісія ВКС Росії.

Що відомо про Ан-22

Літак Ан-22 "Антей" – це радянський турбогвинтовий транспортний літак, що був створений 1965 року в Києві Авіаційним науково-технічним комплексом ім. О. К. Антонова. Літак встановив 41 світовий авіаційний рекорд.

Серійне виробництво Ан-22 було організовано на Ташкентському авіазаводі. Перші "Антеї" стали надходити у ВПС СРСР у січні 1969 року. Виробництво літака тривало до січня 1976 року. З листопада 1965 року по січень 1976 року було випущено 66 літаків даного типу.

Літак здатен перевозити 29 осіб, які супроводжують вантаж, або 290 солдатів, чи 206 поранених. Вантажопідйомність Ан-22 становить 60 тон.