ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В России разбился военный транспортный самолет Ан-22 "Антей"

Вторник 09 декабря 2025 11:49
UA EN RU
В России разбился военный транспортный самолет Ан-22 "Антей" Фото: в России разбился военный транспортный самолет Ан-22 "Антей" (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

В Ивановской области России разбился военный транспортный самолет Ан-22 "Антей", на борту которого находилось семь членов экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РЕН ТВ.

Сообщается, что в Ивановской области упал самолет Ан-22. По информации канала, на борту было семь членов экипажа. Данные о катастрофе подтверждает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что авария произошла в Фурмановском районе области. По данным нескольких росСМИ, транспортный самолет принадлежал Минобороны РФ.

Падение Ан-22 в Ивановской области произошло в районе Уводского водохранилища, фрагменты самолета найдены на воде. Известно, что "Антей" делал плановый облет после ремонта.

Что говорят в Минобороны РФ

В Министерстве обороны РФ подтвердили падение транспортного самолета Ан-22.

"Сегодня во время облета после проведенного ремонта потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ан-22. Самолет упал в безлюдном районе", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также отмечается, что поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа. Для установления всех обстоятельств крушения самолета к месту аварии также вылетает комиссия ВКС России.

Что известно об Ан-22

Самолет Ан-22 "Антей" - это советский турбовинтовой транспортный самолет, который был создан в 1965 году в Киеве Авиационным научно-техническим комплексом им. Самолет установил 41 мировой авиационный рекорд.

Серийное производство Ан-22 было организовано на Ташкентском авиазаводе. Первые "Антеи" стали поступать в ВВС СССР в январе 1969 года. Производство самолета продолжалось до января 1976 года. С ноября 1965 года по январь 1976 года было выпущено 66 самолетов данного типа.

Самолет способен перевозить 29 человек, сопровождающих груз, или 290 солдат, или 206 раненых. Грузоподъемность Ан-22 составляет 60 тонн.

Напомним, что в июле в Амурской области Российской Федерации разбился пассажирский самолет Ан-24 с 49 людьми на борту. Из пассажиров и членов экипажа на борту воздушного судна не выжил никто. Обломки самолета собирали на площади в полкилометра.

Также сообщалось, что ранее в Краснодарском крае РФ потерпел крушение самолет Ан-2. Предварительно, могло погибнуть двое россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
Новости
Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV
Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте