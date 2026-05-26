У Росії різко зросла видача "мобілізаційних приписів", - The Moscow Times

За даними видання, військкомати викликають росіян "для уточнення відомостей", і як результат, вони частіше почали отримувати "мобілізаційні підприємства". Цю інформацію підтверджують пошукові запити в Google і "Яндекс".

Зокрема, з кінця березня Google почав фіксувати сплеск запитів за ключовими словами "мобілізаційний припис", а вже на початку квітня - був пік за кількістю.

Згідно з Google Trends, статус "надпопулярних" запитів отримали фрази: "вклеїли мобілізаційний припис", "скільки діє мобілізаційний припис", "червоний мобілізаційний припис".

Своєю чергою, "Яндекс" Wordstat зафіксував пошукові запити росіян щодо "мобілізаційних приписів" ще з осені 2025 року, а потім був майже 4-кратний стрибок таких запитів взимку і на початку весни. Буквально в січні запит фіксувався на рівні 10 тисяч, а вже у квітні близько 40 тисяч.

TMT пояснює, що мобілізаційний припис видають на підставі рішення муніципальної призовної комісії. У ньому міститься інструкція, що має зробити людина в разі оголошення мобілізації, а саме - куди і коли з'явитися, і що взяти з собою. Як правило, припис вклеюють або вкладають у військовий квиток.

Інші факти

Проєкт "Заклик до совісті" ще на початку квітня писав, що люди, яких військкомат викликає за повістками, повідомляють про "мобілізаційні приписи". Причому здебільшого ці повістки приходять запасникам, яких викликають для "уточнення даних". Уже під час явки їм намагаються вклеїти мобілізаційний припис, умовити вступити в резерв або ж підписати контракт з армією РФ.

Крім того, були фіксації й інших подій. Зокрема, у лютому проєкт "Ідіть лісом" написав про те, що у співробітників однієї з великих компаній вилучили військові квитки з подальшою видачею повісток і пропозицією про "вклеювання мобілізаційного припису".

Також у березні адміністрація селища Новороманова (Алтайський край) вивісила списки "для отримання мобілізаційних приписів". Тобто, чоловіків зобов'язали з'явитися з військовими квитками.

Інформація про вклеювання приписів надходила ще й від призовників із Новосибірська та Челябінської області. За словами представника одного з них, російські військкомати зараз працюють за командами, перевіряють усіх, а також додають у групу тих, хто "може бути корисним для армії", називаючи це "підготовкою до загальної мобілізації та відбором кандидатів".