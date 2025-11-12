В Росії рекрутерів, які не виконали план мобілізації, кинули на фронт, - ГУР

За даними ГУР, у далекосхідних регіонах РФ, де рекрутингова кампанія систематично провалюється, командування кремлівської армії запровадило покарання за незадовільні показники поповнення окупаційних військ.

"Відповідальних за набір військовослужбовців - переважно сержантів і офіцерів - переводять у штурмові підрозділи в разі невиконання встановлених Москвою рекрутингових планів", - розповіли у розвідці.

Зокрема, у республіці Саха (Якутія) семеро начальників рекрутингових пунктів уже відправлені на фронт. Їх розподілили до мотострілецьких полків 5-ї, 35-ї та 29-ї армій.

За даними розвідки, середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% від установлених Москвою норм.

На передову відправляють тих рекрутерів, у зонах відповідальності яких або відсутня необхідна кількість чоловічого населення, або неможливо провести набір у встановлені терміни.

ГУР підкреслює, що такі дії свідчать про повну неусвідомленість кремлівського керівництва щодо ситуації у віддалених регіонах і демонструють критичну нестачу живої сили для поповнення втрат на фронті.