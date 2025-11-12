В Росії рекрутерів, які не виконали план мобілізації, кинули на фронт, - ГУР

У Росії почали карати військових, яким не вдалося виконати плани з набору новобранців до окупаційної армії. Їх почали відправляти безпосередньо на фронт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України у Telegram.
За даними ГУР, у далекосхідних регіонах РФ, де рекрутингова кампанія систематично провалюється, командування кремлівської армії запровадило покарання за незадовільні показники поповнення окупаційних військ.
"Відповідальних за набір військовослужбовців - переважно сержантів і офіцерів - переводять у штурмові підрозділи в разі невиконання встановлених Москвою рекрутингових планів", - розповіли у розвідці.
Зокрема, у республіці Саха (Якутія) семеро начальників рекрутингових пунктів уже відправлені на фронт. Їх розподілили до мотострілецьких полків 5-ї, 35-ї та 29-ї армій.
За даними розвідки, середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% від установлених Москвою норм.
На передову відправляють тих рекрутерів, у зонах відповідальності яких або відсутня необхідна кількість чоловічого населення, або неможливо провести набір у встановлені терміни.
ГУР підкреслює, що такі дії свідчать про повну неусвідомленість кремлівського керівництва щодо ситуації у віддалених регіонах і демонструють критичну нестачу живої сили для поповнення втрат на фронті.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що російське командування почало формувати штурмові роти з жінок через значні втрати особового складу на Покровському напрямку.
Також повідомлялося, що в Росії розпочався масовий набір резервістів для нібито охорони об’єктів критичної інфраструктури. Формування таких підрозділів стартувало щонайменше у 20 регіонах країни.
Втім, за даними Інституту вивчення війни (ISW), під цим приводом Кремль фактично проводить примусовий частковий призов у межах створення так званого "активного резерву". Хоча офіційно це подають як захід для захисту стратегічних об’єктів, насправді резервістів готують до участі у бойових діях проти України.