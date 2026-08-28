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У Росії публічно розкрили, як будуть змушувати Україну "здатися"

13:01 28.08.2026 Пт
2 хв
З новою цинічною пропозицією виступили в Держдумі РФ
aimg Юлія Капітонова
Фото: Петро Толстой, віцеспікер Держдуми Росії (Getty Images)

Віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой публічно закликав "відкрито" завдавати ударів по українських містах, аби деморалізувати населення та змусити українців капітулювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал "Можем объяснить".

В етері російського "Первого канала" пропагандисти заявили, що в Україні наразі проживає нібито понад 20 мільйонів людей.

Окрім того, вони цинічно поцікавилися в Толстого, що станеться з ними, якщо територія країни перетвориться на "випалену землю".

У відповідь Толстой запропонував за добу попереджати мешканців українських міст про майбутні удари та дозволяти їм залишати населені пункти.

"Ви вважаєте, що ми закликаємо до жорстокості? А ми закликаємо до того, щоб деморалізувати публіку (українців - ред.) настільки, щоб з піднятими лапками вийшли назустріч нашим військам", - цинічно закликав Толстой.

Що важливо розуміти, це не перший випадок, коли представники Держдуми РФ роблять подібні войовничі заяви.

Зокрема, депутат Андрій Гурульов закликав "бити ворога нещадно, не переймаючись", тоді як Андрій Колесник говорив про необхідність "постійно завдавати ударів, щоб вони навіть голови не могли підняти".

Водночас лідер партії "Родина" Олексій Журавльов раніше взагалі заявляв про необхідність знищити половину населення України.

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