У Росії заявили про атаку на Україну нових дронів "Герань"

Вранці 27 серпня Міністерство оборони Росії оголосило, що під час останньої атаки на Україну застосувало нову модифікацію ударного дрона "Герань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МО РФ.

У своєму офіційному Telegram-каналі вороже оборонне відомство цинічно звітує про атаки на цивільне населення України.

Водночас Міноборони РФ бреше, що під удар нібито потрапляють виключно військові об'єкти, однак жодних підтверджень своїм словам не надає.

Цього разу Міноборони РФ заявило про застосування під час атаки на Україну нових дронів типу "Герань".

Відомство опублікувало зображення своїх БпЛА в небі та розмістило на ньому напис "Нові невловимі".

Росіяни ігнорують той факт, що українська ППО щодня знешкоджує близько 90% їхніх безпілотників.

До зображення Міноборони РФ додало цинічний коментар: "Герані вночі потужно відпрацювали". Так ворог хизується посиленням терору проти цивільного населення України.

МО РФ заявило про атаку нових дронів типу "Герань" на Україну вночі 27 серпня (Фото: mod_russia)

Однак фактично росіяни не пояснили, чим їхні нові "Герані" відрізняються від попередніх модифікацій.