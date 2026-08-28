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Трамп особисто відправив главу ЦРУ до Москви з конкретними завданнями, - WSJ

09:09 28.08.2026 Пт
2 хв
Що саме повинен був зробити Реткліфф?
aimg Юлія Капітонова
Трамп особисто відправив главу ЦРУ до Москви з конкретними завданнями, - WSJ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Росії цього тижня відбувався в умовах підвищеної секретності - це був наказ президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами інсайдерів, рішення направити Реткліффа до Москви ухвалив особисто Дональд Трамп.

Ба більше, глава Білого дому не повідомив про деталі місії частині своїх найближчих радників і навіть військовому керівництву.

Союзники Вашингтона в Європі також не знали про плани американського лідера.

Президент США звернувся до директора ЦРУ після того, як попередні спроби домогтися припинення війни Росії проти України виявилися марними.

Трампа непокоїть те, що Москва посилила удари по Україні, дедалі активніше підтримує іранський режим і не демонструє готовності до покращення економічних відносин зі США.

Насамперед Реткліфф мав передати Кремлю, що Вашингтон не відмовляється від зобов'язань за статтею 5 НАТО, тобто готовий захищати своїх союзників у разі нападу РФ.

Після спілкування глави ЦРУ з представниками російських спецслужб Трамп виступив із гучною публічною заявою.

"Він (російський диктатор Володимир Путін - ред.) не нападатиме на територію НАТО", - запевнив президент США.

Ба більше, окремою темою переговорів Реткліффа стало можливе відновлення діалогу між Україною та РФ щодо завершення війни.

Як відомо, згодом глава ОПУ Кирило Буданов повідомив, що переговорний процес може відновитися вже у вересні.

Також глава ЦРУ закликав Москву не поглиблювати економічну та безпекову співпрацю з Іраном. Такий заклик прозвучав на тлі посилення американських санкцій проти Тегерана.

До речі, нещодавно Трамп особисто прокоментував візит глави ЦРУ до Москви.

Також РБК-Україна писало, що голова розвідки РФ Наришкін розкрив деталі зустрічі з Реткліффом.

Ба більше, стало відомо, як у Кремлі відреагували на візит глави ЦРУ.

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