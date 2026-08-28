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Лавров поскаржився Ватикану на Україну, але все пішло не за планом

10:59 28.08.2026 Пт
2 хв
Чого добивався глава російського МЗС?
aimg Юлія Капітонова
Лавров поскаржився Ватикану на Україну, але все пішло не за планом Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (Getty Images)
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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров збрехав главі дипломатії Ватикану Полу Річарду Галлахеру, що в Україні порушують права людини, зокрема релігійні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК".

"Я поцікавився у представника Ватикану, наскільки вони сприймають ці самі права людини, зокрема релігійні права. І він сказав, що це недобре", - заявив Лавров, однак жодних доказів своїм словам не надав.

Ба більше, російський дипломат додав, що попросив Галлахера під час наступних контактів з Україною "передавати відповідний сигнал" Києву.

На цьому тлі Лавров нагадав, що нещодавно глава дипломатії Ватикану відвідав українську столицю.

Попри це, Галлахер нібито не передавав українській стороні жодних скарг чи сигналів від Москви, оскільки, за його словами, йому забракло часу.

"І я запитав, чи порушували вони ці теми, адже Ватикан стежить за всіма перипетіями у світовому релігійному середовищі, у всіх світових релігіях. І вони не могли не знати, що відбувається... Він зізнався, що йому не вистачило часу", - заявив Лавров.

Що відомо про позицію глави дипломатії Ватикану щодо України

Пол Річард Галлахер ніколи не виступав публічно з прямою критикою України на кшталт заяв про те, що українська влада системно порушує права людини чи переслідує віруючих.

Навпаки, у його публічних заявах щодо України переважно йшлося про підтримку миру, гуманітарну допомогу та необхідність припинення війни. Наприклад, у лютому 2025 року Галлахер закликав припинити війну в Україні та наголошував на важливості діалогу й гуманітарних заходів.

У вересні 2025 року під час Генасамблеї ООН він назвав війну в Україні однією з найбільш болючих криз і заявив про необхідність її припинення. При цьому Галлахер говорив про захист цивільного населення та дотримання міжнародного гуманітарного права, але не звинувачував Україну в порушенні прав людини.

Цікаво, що у липні 2026 року Галлахер сам відвідав Україну, зокрема Київ і Бердичів. Vatican News описував його поїздку як місію, під час якої він говорив про страждання українців і необхідність встановлення миру.

До речі, нещодавно Лавров запідозрив США в ударах по території РФ і зажадав "пояснень".

Також ми писали, яку вимогу глава МЗС РФ висунув Штатам щодо України.

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