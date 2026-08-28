В России публично раскрыли, как будут заставлять Украину "сдаться"

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой публично призвал "открыто" наносить удары по украинским городам, чтобы деморализовать население и заставить украинцев капитулировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал "Можем объяснить".
В эфире российского "Первого канала" пропагандисты заявили, что в Украине сейчас проживает более 20 миллионов человек.
Кроме того, они цинично поинтересовались у Толстого, что произойдет с ними, если территория страны превратится в "выжженную землю".
В ответ Толстой предложил за сутки до предупреждать жителей украинских городов о будущих ударах и разрешать им покидать населенные пункты.
"Вы считаете, что мы призываем к жестокости? А мы призываем к тому, чтобы деморализовать публику (украинцев - ред.) настолько, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам", - цинично призвал Толстой.
Что важно понимать, это не первый случай, когда представители Госдумы РФ делают подобные воинственные заявления.
В частности, депутат Андрей Гурулев призвал "бить врага беспощадно, не переживая", тогда как Андрей Колесник говорил о необходимости "постоянно наносить удары, чтобы они даже головы не могли поднять".
В то же время лидер партии "Родина" Алексей Журавлев раньше вообще заявлял о необходимости уничтожить половину населения Украины.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как глава МИД России Сергей Лавров жаловался Ватикану на украинцев, однако не смог ничего добиться.
Кроме того, мы писали, с какими задачами по Украине глава ЦРУ прибыл в Москву накануне.
Также стало известно, что в России заявили об атаке на Украину новых дронов "Герань".