RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В России публично раскрыли, как будут заставлять Украину "сдаться"

13:01 28.08.2026 Пт
2 мин
С новым циничным предложением выступили в Госдуме РФ
aimg Юлия Капитонова
Фото: Петр Толстой, вице-спикер Госдумы России (Getty Images)

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой публично призвал "открыто" наносить удары по украинским городам, чтобы деморализовать население и заставить украинцев капитулировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал "Можем объяснить".

В эфире российского "Первого канала" пропагандисты заявили, что в Украине сейчас проживает более 20 миллионов человек.

Кроме того, они цинично поинтересовались у Толстого, что произойдет с ними, если территория страны превратится в "выжженную землю".

В ответ Толстой предложил за сутки до предупреждать жителей украинских городов о будущих ударах и разрешать им покидать населенные пункты.

"Вы считаете, что мы призываем к жестокости? А мы призываем к тому, чтобы деморализовать публику (украинцев - ред.) настолько, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам", - цинично призвал Толстой.

Что важно понимать, это не первый случай, когда представители Госдумы РФ делают подобные воинственные заявления.

В частности, депутат Андрей Гурулев призвал "бить врага беспощадно, не переживая", тогда как Андрей Колесник говорил о необходимости "постоянно наносить удары, чтобы они даже головы не могли поднять".

В то же время лидер партии "Родина" Алексей Журавлев раньше вообще заявлял о необходимости уничтожить половину населения Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Государственная дума РФРоссийская ФедерацияУкраинаВойна России против Украины