У Росії працюють над ракетою "Іскандер-1000": дальність польоту подвоїли

Вироблення зброї в Росії

Варто зазначити, що Російська Федерація протягом всього часу широкомасштабної війни вдосконалює свої ракети, бомби та БПЛА, якими атакує України.

В матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись про те, що змінилось і яку загрозу вони несуть.

Зауважимо, що вчора, 4 листопада, російський диктатор Володимир Путін і сам укотре розповів про "новітнє" озброєння РФ, зокрема ракети середньої дальності "Орєшнік".

За словами диктатора, Росія нібито виконує всі плани зі "створення перспективних систем озброєння і розвитку оборонно-промислового комплексу".

А також він згадав, що РФ "створила і поставила на бойове чергування новітній ракетний комплекс стратегічного призначення "Авангард".

Варто згадати й те, що Путін за останні кілька тижнів уже неодноразово згадував про "новітню" російську зброю.

Зокрема, спочатку він заговорив про крилату ракету "Буревісник", аналогів якої "у світі немає".