В России работают над ракетой "Искандер-1000": дальность полета удвоили

Производство оружия в России

Стоит отметить, что Российская Федерация в течение всего времени широкомасштабной войны совершенствует свои ракеты, бомбы и БПЛА, которыми атакует Украину.

В материале РБК-Украина можно подробнее узнать о том, что изменилось и какую угрозу они несут.

Заметим, что вчера, 4 ноября, российский диктатор Владимир Путин и сам в очередной раз рассказал о "новейшем" вооружении РФ, в частности ракетах средней дальности "Орешник".

По словам диктатора, Россия якобы выполняет все планы по "созданию перспективных систем вооружения и развитию оборонно-промышленного комплекса".

А также он упомянул, что РФ "создала и поставила на боевое дежурство новейший ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард".

Стоит вспомнить и то, что Путин за последние несколько недель уже неоднократно упоминал о "новейшем" российском оружии.

В частности, сначала он заговорил о крылатой ракете "Буревестник", аналогов которой "в мире нет".