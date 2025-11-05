RU

Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В России работают над ракетой "Искандер-1000": дальность полета удвоили

Фото: ракета типа "Искандер" (roe.ru)
Автор: Ульяна Безпалько, Карина Левицкая

Россия работает над новой модификацией ракеты - "Искандер-1000", которая будет иметь удвоенную дальность поражения.

Собеседники РБК-Украина рассказали, что сейчас Москва работает над новой ракетой - "Искандер-1000", который способен преодолевать вместо 500 - тысячу километров.

Это также подтверждается внутренней российской документацией, которая есть в распоряжении "Милитарного".

Согласно данным портала, таких "Искандеров" Кремль только в 2025 году планирует изготовить 18 единиц.

Производство оружия в России

Стоит отметить, что Российская Федерация в течение всего времени широкомасштабной войны совершенствует свои ракеты, бомбы и БПЛА, которыми атакует Украину.

В материале РБК-Украина можно подробнее узнать о том, что изменилось и какую угрозу они несут.

Заметим, что вчера, 4 ноября, российский диктатор Владимир Путин и сам в очередной раз рассказал о "новейшем" вооружении РФ, в частности ракетах средней дальности "Орешник".

По словам диктатора, Россия якобы выполняет все планы по "созданию перспективных систем вооружения и развитию оборонно-промышленного комплекса".

А также он упомянул, что РФ "создала и поставила на боевое дежурство новейший ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард".

Стоит вспомнить и то, что Путин за последние несколько недель уже неоднократно упоминал о "новейшем" российском оружии.

В частности, сначала он заговорил о крылатой ракете "Буревестник", аналогов которой "в мире нет".

Российская ФедерацияВойна России против Украины