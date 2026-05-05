У Росії пожежу на великому НПЗ у Кірішах видно з супутника (фото)

Згідно із знімками системи FIRMS, супутники зафіксували теплові аномалії на території підприємства та у прилеглих районах, що свідчить про займання.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про нічний напад на промислову зону Кіриші та заявив, що нафтопереробний завод був обстріляний. Водночас він не уточнив, чи зазнав пошкоджень сам обʼєкт.

За даними джерел Bloomberg, нафтопереробний завод у Кіриші потужністю близько 400 тисяч барелів на добу, який раніше вже неодноразово ставав мішенню атак дронів, не працює з кінця березня після попереднього удару.

Російська компанія "Сургутнефтегаз", якій належить підприємство, наразі не надала коментарів щодо інциденту.

Фото: супутникові знімки свідчать про пожежу на великому нафтопереробному заводі в Кірішах (NASA FIRMS)