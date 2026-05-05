Невідомі дрони атакували НПЗ у Ленінградській області: спалахнула пожежа

08:07 05.05.2026 Вт
1 хв
Йдеться про НПЗ "Киришинефтеоргсинтез"
aimg Юлія Маловічко
Невідомі дрони атакували НПЗ у Ленінградській області: спалахнула пожежа Фото: співробітники МНС Росії (t.me mchs_official)
Невідомі дрони атакували вночі Ленінградську область, було уражено НПЗ у Киришах, де спалахнула пожежа. Губернатор регіону Олександр Дрозденко підтвердив обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

"Моніторингова система NASA Firms фіксує пожежі на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області після нічних атак", - ідеться в повідомленні моніторингового каналу.

Губернатор області Дрозденко підтвердив атаку на промислову зону в Киришах, як і загоряння. На місці працюють співробітники МНС РФ.

"Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Займається переробкою нафти і виробництвом палива (бензин, дизель, мазут).

Підприємство має стратегічне значення для енергетики Росії і нерідко згадується в новинах, зокрема в контексті атак безпілотників і впливу війни на нафтопереробну галузь.

Як відомо, атаки на нафтопереробні заводи та експортні термінали напряму скорочують обсяги, які Росія може продати на зовнішніх ринках. Відповідно зменшуються надходження до бюджету, який фінансує війну.

Приміром, нещодавно кілька разів був атакований Туапсинський НПЗ - Сили Оборони України підтвердили обстріл. Унаслідок пожеж на території НПЗ російський бюджет зазнав втрат, а паралельні тривалі атаки дронів на енергосектор заганяють економіку агресора в глухий кут.

