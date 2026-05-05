В России пожар на крупном НПЗ в Киришах виден со спутника (фото)

Согласно снимкам системы FIRMS, спутники зафиксировали тепловые аномалии на территории предприятия и в прилегающих районах, что свидетельствует о возгорании.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о ночном нападении на промышленную зону Кириши и заявил, что нефтеперерабатывающий завод был обстрелян. При этом он не уточнил, получил ли повреждения сам объект.

По данным источников Bloomberg, нефтеперерабатывающий завод в Киришах мощностью около 400 тысяч баррелей в сутки, который ранее уже неоднократно становился мишенью атак дронов, не работает с конца марта после предыдущего удара.

Российская компания "Сургутнефтегаз", которой принадлежит предприятие, пока не предоставила комментариев относительно инцидента.

Фото: спутниковые снимки свидетельствуют о пожаре на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Киришах (NASA FIRMS)