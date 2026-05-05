В России пожар на крупном НПЗ в Киришах виден со спутника (фото)

Спутниковые снимки NASA зафиксировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши Ленинградской области России. Это произошло после атаки дронов в ночь на 5 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Согласно снимкам системы FIRMS, спутники зафиксировали тепловые аномалии на территории предприятия и в прилегающих районах, что свидетельствует о возгорании.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о ночном нападении на промышленную зону Кириши и заявил, что нефтеперерабатывающий завод был обстрелян. При этом он не уточнил, получил ли повреждения сам объект.
По данным источников Bloomberg, нефтеперерабатывающий завод в Киришах мощностью около 400 тысяч баррелей в сутки, который ранее уже неоднократно становился мишенью атак дронов, не работает с конца марта после предыдущего удара.
Российская компания "Сургутнефтегаз", которой принадлежит предприятие, пока не предоставила комментариев относительно инцидента.
Фото: спутниковые снимки свидетельствуют о пожаре на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Киришах (NASA FIRMS)
Ранее сообщалось, что в ночь на сегодня в Ленинградской области РФ заявили об атаке беспилотников, в результате которой возник пожар в промышленной зоне города Кириши, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.
В сети появились предположения, что под удар мог попасть Киришский НПЗ "КИНЕФ" ("Киришинефтеоргсинтез"), однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Стоит добавить, что это предприятие уже неоднократно становилось целью атак беспилотников.
В частности, попытки ударов фиксировались в марте 2024 и 2025 годов, а также в ночь на 4 октября 2025 года. Кроме того, в марте 2026 года завод снова подвергался атаке.