В Росії без пояснення причин скасували головний військово-морський парад країни

Зазначається, що кожного року на день військово-морського флоту в Росії проводиться військово-морський парад у Санкт-Петербурзі та інших містах. Петербурзький парад зазвичай вважається найголовнішим. Проте цього року не буде ані проходу кораблів Невою, ані салютів з Петропавловської фортеці.

"Кремль більше не може вдавати, що війна не стосується російського тилу. Війна впливає на всі сфери життя у РФ, навіть на такі символічні та гучні події, як парад флоту. Сьогодні російські кораблі не можуть почуватися у безпеці навіть на власній території", - пишуть в ЦПД.

Припускається, що за скасуванням параду стоїть побоювання військового командування, що втрати російського флоту на війні проти України стануть очевидними. А парад, який мав би демонструвати "силу" Росії, покаже її слабкість.

"На цьому тлі дуже промовистими є новини про рішення списати та відправити на брухт єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", - додали у ЦПД.