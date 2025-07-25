В России без объяснения причин отменили главный военно-морской парад страны

В России внезапно отменили главный военно-морской парад страны, который обычно проводится в Санкт-Петербурге 27 июля. Никакой причины отмены парада в правительстве РФ не озвучивали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
Отмечается, что каждый год на день военно-морского флота в России проводится военно-морской парад в Санкт-Петербурге и других городах. Петербургский парад обычно считается самым главным. Однако в этом году не будет ни прохода кораблей по Неве, ни салютов из Петропавловской крепости.
"Кремль больше не может делать вид, что война не касается российского тыла. Война влияет на все сферы жизни в РФ, даже на такие символические и громкие события, как парад флота. Сегодня российские корабли не могут чувствовать себя в безопасности даже на собственной территории", - пишут в ЦПД.
Предполагается, что за отменой парада стоит опасения военного командования, что потери российского флота на войне против Украины станут очевидными. А парад, который должен был бы демонстрировать "силу" России, покажет ее слабость.
"На этом фоне очень красноречивыми являются новости о решении списать и отправить на металлолом единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", - добавили в ЦПИ.
Единственный российский авианесущий корабль, "Адмирал Кузнецов" находится на ремонте с 2018 года, при этом на нем произошел ряд инцидентов - авария плавучего дока и несколько пожаров. Например, в конце декабря 2022 года на корабле произошел пожар, который окончательно приковал "Кузнецова" к причалам.
Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" находится в критическом состоянии. Также стало известно, что часть его экипажа отправили воевать в Украину, а самолеты начали использовать для сопровождения Ту-95МС.
А в июле 2025 года в России вообще заговорили о списании крейсера на металлолом. Мол, корабль, построенный 40 лет назад, уже не соответствует вызовам современности. Эту информацию 25 июля подтвердили в российском ВТБ Банке, который владеет "Объединенной судостроительной корпорацией" в России.
По данным россиян, на ремонт "Кузнецова" с 2018 года было потрачено не менее 86 млрд рублей.
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