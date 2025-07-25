В России без объяснения причин отменили главный военно-морской парад страны

Отмечается, что каждый год на день военно-морского флота в России проводится военно-морской парад в Санкт-Петербурге и других городах. Петербургский парад обычно считается самым главным. Однако в этом году не будет ни прохода кораблей по Неве, ни салютов из Петропавловской крепости.

"Кремль больше не может делать вид, что война не касается российского тыла. Война влияет на все сферы жизни в РФ, даже на такие символические и громкие события, как парад флота. Сегодня российские корабли не могут чувствовать себя в безопасности даже на собственной территории", - пишут в ЦПД.

Предполагается, что за отменой парада стоит опасения военного командования, что потери российского флота на войне против Украины станут очевидными. А парад, который должен был бы демонстрировать "силу" России, покажет ее слабость.

"На этом фоне очень красноречивыми являются новости о решении списать и отправить на металлолом единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", - добавили в ЦПИ.