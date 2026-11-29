Масована атака дронів на Росію 29 листопада охопила одразу кілька регіонів. У Тольятті горить завод, який виробляє сировину для ракетного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ та російські Telegram-канали.

За твердженням російського оборонного відомства, безпілотники атакували Астраханську, Бєлгородську, Брянську, Волгоградську, Воронезьку, Калузьку, Курську, Липецьку, Орловську, Ростовську, Рязанську, Самарську, Саратовську, Смоленську, Тверську, Тульську та Ульяновську області. Також дрони нібито фіксували над Московським регіоном, Татарстаном і Кримом.

Які об'єкти могли опинитися під ударом

Однією з цілей атаки могло стати підприємство "Тольяттикаучук" у Самарській області. За даними "Медуза - LIVE", після удару в промисловій зоні Тольятті виникла пожежа на території заводу.

Про ймовірне ураження підприємства також пише російський Telegram-канал ASTRA. За результатами OSINT-аналізу, під атаку могло потрапити виробництво хімічної сировини, яку використовують, зокрема, для виготовлення ракетного палива.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку безпілотників на регіон. За його словами, протягом ночі російська ППО збила понад 20 дронів, ціллю яких були промислові підприємства.

Про атаку на Московську область повідомив мер столиці Сергій Собянін. За його словами, у напрямку регіону летіли 542 безпілотники.

Як пише Telegram-канал Exilenova+, цієї ночі під атакою опинилися промислові райони Тольятті та Нижньокамська в Татарстані. Крім того, під ударом, імовірно, міг бути полігон "Капустин Яр".

Чим важливий завод "Тольяттикаучук"

Підприємство вже неодноразово ставало ціллю українських атак. Останній підтверджений удар по ньому стався 24 жовтня 2026 року. Тоді Генеральний штаб ЗСУ повідомив про пошкодження технологічного трубопроводу, двох установок із виробництва бутилкаучуку та установки ректифікації.

З 2019 року "Тольяттикаучук" входить до групи компаній "Татнефть". Завод виробляє синтетичні каучуки, мономери, вуглеводневі фракції та добавки до автомобільного бензину.

Водночас продукція підприємства має і військове застосування. Синтетичні каучуки, які там виготовляють, використовують під час виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.