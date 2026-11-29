Массированная атака дронов на Россию 29 ноября охватила сразу несколько регионов. В Тольятти горит завод, производящий сырье для ракетного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Минобороны РФ и российские Telegram-каналы.

По утверждению российского оборонного ведомства, беспилотники атаковали Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ульяновскую области. Также дроны якобы фиксировались над Московским регионом, Татарстаном и Крымом.

Какие объекты могли оказаться под ударом

Одной из целей атаки могло стать предприятие "Тольяттикаучук" в Самарской области. По данным " Медуза - LIVE ", после удара в промышленной зоне Тольятти возник пожар на территории завода.

О возможном поражении предприятия также пишет российский Telegram-канал ASTRA . По результатам OSINT-анализа под атаку могло попасть производство химического сырья, которое используют, в частности, для изготовления ракетного топлива.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку беспилотников на регион. По его словам, за ночь российская ПВО сбила более 20 дронов, целью которых были промышленные предприятия.

Об атаке на Московскую область сообщил мэр столицы Сергей Собянин . По его словам, в направлении региона летели 542 беспилотника.

Как пишет Telegram-канал Exilenova+ , этой ночью под атакой оказались промышленные районы Тольятти и Нижнекамска в Татарстане. Кроме того, под ударом, вероятно, мог оказаться полигон "Капустин Яр".

Чем важен завод "Тольяттикаучук"

Предприятие уже не раз становилось целью украинских атак. Последний подтвержденный удар по нему произошел 24 октября 2026 года . Тогда Генеральный штаб ВСУ сообщил о повреждении технологического трубопровода, двух установок по производству бутилкаучука и установке ректификации.

С 2019 года "Тольяттикаучук" входит в группу компаний "Татнефть". Завод производит синтетические каучуки, мономеры, углеводородные фракции и добавки к автомобильному бензину.

В то же время, продукция предприятия имеет и военное применение. Изготавливаемые там синтетические каучуки используют при производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.