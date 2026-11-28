Минулої ночі Сили оборони України завдали потужних ударів по Росії, атакувавши "експортне серце" ворога: вузол Urals у Самарі, станцію "Нурліно" в Башкортостані, а також НПЗ у Ростовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

За словами українських військових, цього разу під удари потрапили саме ті об'єкти нафтової галузі противника, які відіграють важливу роль у російській загарбницькій війні.



Так, поблизу населеного пункту Просвет Самарської області була атакована лінійно виробничо-диспетчерська станцію "Самара". Внаслідок повітряного нападу ЗСУ почалася пожежа.

Що важливо розуміти, йдеться про один із головних вузлів "Транснефти" - саме там формують експортну суміш Urals.

У Генштабі також наголосивли, що через цю ЛВДС проходить близько 50% ворожого нафтового експорту.



Ба більше, під удар ЗСУ також потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція "Нурліно" у Башкортостані. Вона знаходиться більш ніж за 1200 кілометрів від українського кордону.

"Станція працює у системі магістральних нафтопроводів Транснефть, забезпечуючи перекачування значних обсягів російської нафти ключовими магістралями", - пояснили українські воїни.



Ще однією важливою ціллю для Сил оборони став Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Цей завод здатен переробляти до 7,5 млн тонн нафти щороку. На тлі української атаки прогриміли гучні вибухи та почалася пожежа. Про усі наслідки удару Генштаб обіцяє повідомити згодом.



"За результатами попередніх уражень підтверджено знищення резервуара РВС-20000 на ЛВДС "Самара" 13 листопада, а також знищення п'яти вертикальних резервуарів і пошкодження установок первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 на Куйбишевському НПЗ у Самарі 25 листопада", - підсумували українські захисники.