ua en ru
Сб, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Олешки Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ уразили два підприємства російського ВПК та літак на аеродромі "Єйськ"

11:32 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Тетяна Степанова
ЗСУ уразили два підприємства російського ВПК та літак на аеродромі "Єйськ" Фото: ЗСУ уразили два підприємства російського ВПК та літак на аеродромі "Єйськ" (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

сили оборони України вночі 24 жовтня уразили комбінат "Тольяттікаучук", АТ "Протон-Електротекс" у місті Орел та літак на аеродромі "Єйськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, підтверджено ураження основної виробничої будівлі АТ "Протон-Електротекс" у місті Орел Орловської області РФ.

Це ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими противник б'є по українських містах.

АТ "Протон-Електротекс" - провідний російський виробник оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу, від кристалів до готової продукції.

Серед неї - модулі для крилатих авіаційних ракет С-71 "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М". У межах кооперації підприємство також бере участь у виробництві бойових машин ЗРГК "Панцирь-С1" та його модифікацій.

Також уражено комбінат "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області РФ.

В районі комбінату зафіксовано вибух і пожежу.
Ураження таких об'єктів б'є по ланцюгу постачання сировини для російської ракетної програми.

Підприємство виробляє синтетичні каучуки, мономери, фракції та високооктанові добавки до бензину. Синтетичні каучуки, зокрема, використовуються для виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Окрім того, уражено літак на аеродромі "Єйськ" Краснодарського краю РФ. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, раніше у мережі повідомляли, що у Тольятті Самарської області РФ у ніч на 24 жовтня було атаковано велике нафтохімічне підприємство "Тольяттікаучук".

У Самарській області під ранок було оголошено небезпеку атаки дронів, а місцевий аеропорт призупинив роботу.

Минулого місяця українські дрони також вразили комбінат "Тольяттікаучук" у Самарській області РФ.

"Тольяттікаучук" також був атакований у червні цього року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Генштаб ЗСУ Збройні сили України Війна в Україні Атака дронів
Новини
Хмара підтвердив відновлення швидкості Starlink в Україні
Хмара підтвердив відновлення швидкості Starlink в Україні
Аналітика
Громовідвід для Зеленського. Що зробив Корецький за 100 днів у Кабміні та хто ним незадоволений
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Громовідвід для Зеленського. Що зробив Корецький за 100 днів у Кабміні та хто ним незадоволений