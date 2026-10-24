ЗСУ уразили два підприємства російського ВПК та літак на аеродромі "Єйськ"

сили оборони України вночі 24 жовтня уразили комбінат "Тольяттікаучук", АТ "Протон-Електротекс" у місті Орел та літак на аеродромі "Єйськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, підтверджено ураження основної виробничої будівлі АТ "Протон-Електротекс" у місті Орел Орловської області РФ.

Це ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими противник б'є по українських містах.

АТ "Протон-Електротекс" - провідний російський виробник оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу, від кристалів до готової продукції.

Серед неї - модулі для крилатих авіаційних ракет С-71 "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М". У межах кооперації підприємство також бере участь у виробництві бойових машин ЗРГК "Панцирь-С1" та його модифікацій.

Також уражено комбінат "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області РФ.

В районі комбінату зафіксовано вибух і пожежу.

Ураження таких об'єктів б'є по ланцюгу постачання сировини для російської ракетної програми.

Підприємство виробляє синтетичні каучуки, мономери, фракції та високооктанові добавки до бензину. Синтетичні каучуки, зокрема, використовуються для виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Окрім того, уражено літак на аеродромі "Єйськ" Краснодарського краю РФ. Ступінь пошкоджень уточнюється.