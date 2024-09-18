У Росії посилено мобілізують чоловіків та відправляють до Курської області, - АТЕШ

Діяльність партизанів руху "АТЕШ"

Нагадаємо, партизани виявили командний пункт загарбників у Донецькій області, що розташований у селі Стародубівка.

Також агенти "АТЕШ" провели розвідку стратегічного важливого заводу у Нижегородській області.

Крім того, партизани встановили, що російські загарбники вивели усі кораблі з портів окупованого Криму.

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