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У Росії посилено мобілізують чоловіків та відправляють до Курської області, - АТЕШ

Фото: росіян масово відправляють на "захист" Курської області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Партизани українського руху "АТЕШ" зафіксували посилення мобілізаційних заходів у російській Самарській області. Чоловіків масово направляють для участі в боях у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".

Агенти руху розвідали військовий комісаріат міста Сизрань Самарської області й отримали інформацію про посилені мобілізаційні заходи.

Новоприбулих військовослужбовців відправляють на проблемні ділянки фронту в Курській області у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади, частину якої перекинули з Покровського напрямку.

"Співробітники військкомату в страху несподіваних диверсій працюють із підземних кабінетів. Нам відомі усі прізвища тих, хто має пряме відношення до відправки простих росіян на фронт", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua/5454)

Діяльність партизанів руху "АТЕШ"

Нагадаємо, партизани виявили командний пункт загарбників у Донецькій області, що розташований у селі Стародубівка.

Також агенти "АТЕШ" провели розвідку стратегічного важливого заводу у Нижегородській області.

Крім того, партизани встановили, що російські загарбники вивели усі кораблі з портів окупованого Криму.

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Мобілізація в Росії