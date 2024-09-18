В России усиленно мобилизуют мужчин и отправляют в Курскую область, - АТЕШ

Агенты движения разведали военный комиссариат города Сызрань Самарской области и получили информацию об усиленных мобилизационных мероприятиях.

Новоприбывших военнослужащих отправляют на проблемные участки фронта в Курской области в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады, часть которой перебросили с Покровского направления.

"Сотрудники военкомата в страхе неожиданных диверсий работают из подземных кабинетов. Нам известны все фамилии тех, кто имеет прямое отношение к отправке простых россиян на фронт", - отмечается в сообщении.

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua/5454)