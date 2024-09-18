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В России усиленно мобилизуют мужчин и отправляют в Курскую область, - АТЕШ

Фото: россиян массово отправляют на "защиту" Курской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Партизаны украинского движения "АТЕШ" зафиксировали усиление мобилизационных мероприятий в российской Самарской области. Мужчин отправляют для участия в боях в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "АТЕШ".

Агенты движения разведали военный комиссариат города Сызрань Самарской области и получили информацию об усиленных мобилизационных мероприятиях.

Новоприбывших военнослужащих отправляют на проблемные участки фронта в Курской области в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады, часть которой перебросили с Покровского направления.

"Сотрудники военкомата в страхе неожиданных диверсий работают из подземных кабинетов. Нам известны все фамилии тех, кто имеет прямое отношение к отправке простых россиян на фронт", - отмечается в сообщении.

 

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua/5454)

Деятельность партизан движения "АТЕШ"

На днях партизаны обнаружили командный пункт захватчиков в Донецкой области, расположенный в селе Стародубовка.

Также агенты "АТЕШ" провели разведку стратегически важного завода в Нижегородской области.

Кроме того, партизаны установили, что российские захватчики вывели все корабли из портов оккупированного Крыма.

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Мобилизация в России