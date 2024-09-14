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Росіяни вивели кораблі з портів окупованого Криму, - АТЕШ

Крим, Субота 14 вересня 2024 00:07
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Росіяни вивели кораблі з портів окупованого Криму, - АТЕШ Фото: загарбники передислокували кораблі з портів окупованого Криму (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Українські партизани провели розвідку узбережжя і бухт у тимчасово окупованому Севастополі. Результати показали, що більшість ворожих кораблів покинули порти Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Під час спостереження агенти встановили, що бухти майже порожні, більшість кораблів покинули кримські порти і лише зрідка з'являються у місцевих водах.

Водночас, зазначають партизани, ворог посилив берегову охорону військовими катерами, що ведуть цілодобове патрулювання, активно відстежуючи можливу появу в прибережних водах безекіпажних катерів.

"Замість систем ППО на кораблях, активно розгортаються мобільні РЛС для захисту по всьому півострову, які також розкриваються нашими агентами", - йдеться у повідомленні.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Діяльність партизан в окупованому Криму

Днями партизани встановили місцерозташування системи ППО загарбників, що прикривають північну частину півострова.

В ніч на 10 вересня росіяни піднімали у повітря авіацію з аеродрому Саки через атаку українських дронів.

Також агенти "АТЕШ" провели нову розвідку військової бази РФ біля Севастополя.

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