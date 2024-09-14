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Стратегічно важливий для ППО РФ. "АТЕШ" розвідав завод у Нижегородській області

Росія, Субота 14 вересня 2024 12:15
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Стратегічно важливий для ППО РФ. "АТЕШ" розвідав завод у Нижегородській області Фото: "АТЕШ" розвідав завод у Нижегородській області, який стратегічно важливий для ППО РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизаны провели разведку одного из российских заводов в Нижегородской области. Он стратегически важен для ПВО оккупантов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент розвідав підприємство, що входить до складу концерну ППО "Алмаз-Антей", яке займається розробкою та модернізацією радіолокаційних станцій, систем розпізнавання та антенних пристроїв", - йдеться у повідомленні.

"АТЕШ" розвідав завод у Нижегородській області (t.me/atesh_ua)

Чому цей завод важливий

Цей завод має значення для повітряної оборони РФ. На його території зафіксовано велику кількість радіолокаційних комплексів, мобільних РЛС та обладнання для ідентифікації "свій-чужий".

Підприємство розташоване за 810 км від кордону з Україною, що ставить його в радіус поразки ударними БПЛА.

Розвідка "АТЕШ" заводів у Росії

Партизани постійно проводять розвідку російських заводів, що у приймають участь у забезпеченні військових потреб окупантів.

Наприклад, у липні партизани розвідали Іркутський завод полімерів. На ньому виготовляються деталі для військової техніки.

Також партизани провели розвідку заводу у Тюмені. Там виробляють військові гелікоптери та літаки, зокрема, бомбардувальники.

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