Стратегічно важливий для ППО РФ. "АТЕШ" розвідав завод у Нижегородській області
Партизаны провели разведку одного из российских заводов в Нижегородской области. Он стратегически важен для ПВО оккупантов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Агент розвідав підприємство, що входить до складу концерну ППО "Алмаз-Антей", яке займається розробкою та модернізацією радіолокаційних станцій, систем розпізнавання та антенних пристроїв", - йдеться у повідомленні.
"АТЕШ" розвідав завод у Нижегородській області (t.me/atesh_ua)
Чому цей завод важливий
Цей завод має значення для повітряної оборони РФ. На його території зафіксовано велику кількість радіолокаційних комплексів, мобільних РЛС та обладнання для ідентифікації "свій-чужий".
Підприємство розташоване за 810 км від кордону з Україною, що ставить його в радіус поразки ударними БПЛА.
Розвідка "АТЕШ" заводів у Росії
Партизани постійно проводять розвідку російських заводів, що у приймають участь у забезпеченні військових потреб окупантів.
Наприклад, у липні партизани розвідали Іркутський завод полімерів. На ньому виготовляються деталі для військової техніки.
Також партизани провели розвідку заводу у Тюмені. Там виробляють військові гелікоптери та літаки, зокрема, бомбардувальники.
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